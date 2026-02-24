Home

La Pielle femminile cade sotto i colpi di Lucca

24 Febbraio 2026

Livorno, 24 febbraio 2026 La Pielle femminile cade sotto i colpi di Lucca

Sconfitta interna per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO femminile , che al Pala Cecioni cade 51-64 contro la Spring Lucca al termine di una gara combattuta solo nei primi venti minuti.

Le biancoblù guidate da coach Castiglione restano in partita nel primo tempo, ma pagano a caro prezzo il parziale subito nel terzo quarto, che indirizza definitivamente l’incontro a favore delle lucchesi.

La partita si apre con un buon approccio della formazione ospite, che trova ritmo in attacco e chiude il primo quarto avanti di otto lunghezze sul 15-23. Nel secondo periodo la Pielle prova a reagire, alzando l’intensità difensiva e trovando soluzioni offensive più fluide, ma la Spring Lucca risponde colpo su colpo e va all’intervallo lungo avanti 29-36.

Al rientro dagli spogliatoi arriva il break decisivo: le lucchesi spingono sull’acceleratore, approfittano di qualche errore di troppo delle padrone di casa e piazzano un parziale che vale il +19 a fine terzo quarto (34-53). Un margine che, di fatto, spegne le speranze di rimonta livornesi.

Nell’ultimo periodo le biancoblù hanno il merito di non mollare, provando a ridurre il divario e rendere meno pesante il passivo, ma la gara si chiude sul definitivo 51-64. In casa Pielle spicca la prestazione in modalità mvp di Donadio, autrice di 17 punti, 7 rimbalzi e 2 palle recuperate, migliore delle sue per impatto e continuità nell’arco dei quaranta minuti. Una prova individuale importante che però non basta ad evitare lo stop casalingo.

Verodol CBD Pielle Livorno – Spring Lucca: 51-64

VERODOL CBD: Donadio 17, Benedetti 12, Castiglione V. 7, Collodi 5, Castiglione M. 3, Selmi 2, Belfiori 2, Nottolini 2, Bullentini, Caverni. All. Castiglione L.

Arbitri: Barone e Profeti

Parziali: 15-23, 14-13, 5-17, 17-11