17 Ottobre 2023

La Pielle femminile cala il tris

Livorno, 17 ottobre 2023 – La Pielle femminile cala il tris

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO cala il tris (Serie B femminile): dopo l’esordio vittorioso su Nico Basket e il blitz di Pontedera, la squadra diretta da coach Luca Castiglione espugna anche il campo di San Giovanni Valdarno al termine di una partita non bellissima sotto l’aspetto tecnico (come racconta il punteggio finale di 27-33), ma che le ragazze hanno saputo ribaltare dal secondo quarto in poi.

L’avvio, infatti, è tutto di marca locale (4-11), in attesa di un secondo quarto – al contrario – timbrato dalle livornesi (17-18 alla pausa lunga). Prevalgono le difese sugli attacchi, per l’intero arco dei 40 minuti, ma la Pielle ha la freddezza di gestire meglio i possessi decisivi, siglando la terza vittoria stagionale e mantenendo l’imbattibilità. Named Number 8 S.G. Valdarno-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 27-33



CAFFÈ TOSCANO:

Maffei 7, Caverni, Nottolini, Zorzi 1, Cecchi 5, Castiglione V. 8, Castiglione M. 3, Collodi, Cecconi 4, Conti 5. All. Castiglione.

Arbitri: Forte e Galiberti

Parziali: 11-4, 17-18, 20-24, 27-33

