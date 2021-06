Home

Sport

Basket

La Pielle femminile cede di 2 lunghezze contro il Prato

Basket

1 Giugno 2021

La Pielle femminile cede di 2 lunghezze contro il Prato

Livorno 1 giugno 2021

Accarezza l’impresa la Pielle Livorno femminile, sconfitta di due sole lunghezze dalla quotata (e aggressiva) Pall. Femminile Prato: 54-56 il punteggio finale sul parquet del Pala Cecioni, al termine di una gara approcciata in maniera esemplare dalle ragazze in maglia biancoazzurra, grazie soprattutto alle triple di Giulia Creati (15 punti alla fine per lei).

Nel secondo quarto Prato opera il sorpasso, ma la Unicusano riesce a rimanere attaccato, in attesa di un’ultima e decisiva frazione in cui l’impossibile non si materializza per un soffio. Per la compagine di coach Luca Castiglione una prestazione eccellente, alla quale è mancata soltanto la gioia dei due punti.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Pall. Femm. Prato: 54-56

UNICUSANO: Toti 10, Burgalassi 1, Zorzi 8, Barsotti, Castiglione V. 9, Creati Gi. 15, Cecconi 9, Benedettini, Bassini, Rapisarsa 2. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Barone di Ponsacco

Parziali: 19-18, 31-36, 37-48, 54-56

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin