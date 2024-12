Home

Sport

Basket

La Pielle femminile cede sul campo fiorentino

Basket

23 Dicembre 2024

La Pielle femminile cede sul campo fiorentino

Livorno 23 dicembre 2024 La Pielle femminile cede sul campo fiorentino

Tre ottimi quarti non bastano alla TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO per strappare i due punti sul campo della Firenze Basketball Academy guidata dal coach livornese, Stefano Corsini (52-43 il punteggio finale): alla palestra dell’Affrico, la squadra di coach Luca Castiglione approccia la partita nel migliore dei modi, girando la palla in attacco e mettendo più di un granello di sabbia nei meccanismi delle fiorentine (13-18 al 10’).

Nel secondo quarto fa meglio l’Academy e all’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità (24-24); il trend prosegue nella ripresa e l’equilibrio continua a regnare sovrano in attesa di un break che manda avanti Firenze alla terza mini pausa. L’energia di Donadio (doppia-doppia da 13 punti e 12 rimbalzi) permette alla Pielle di rimanere in scia senza, però, riuscire a ribaltare nuovamente l’inerzia.

Firenze Basketball Academy-Toscana Legno Pielle Livorno: 52-43

TOSCANA LEGNO: Nottolini, Castiglione M. 2, Menchetti, Cecchi, Zorzi 6, Caverni, Donadio 13, Castiglione V. 3, Benedetti 7, Collodi 8, Cecconi 3. All. Castiglione L.

Arbitri: Massei e Borchi

Parziali: 13-18, 24-24, 40-36, 52-43