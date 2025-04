Home

22 Aprile 2025

La Pielle femminile chiude con una sconfitta ma guarda già ai Play-In

Ultima giornata amara per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, che al Pala Cecioni cade sotto i colpi di un Piombino ispiratissimo (53-85 il punteggio finale).

Partita sempre in salita per le ragazze di coach Luca Castiglione, costrette ad inseguire fin dai primi minuti colpite da una serata di grazia al tiro della compagine ospite. Il primo parziale (13-24) ha indirizzato subito la gara, con Piombino brava ad allungare fino al 27-49 dell’intervallo. Nella ripresa, nonostante l’impegno e qualche fiammata individuale, la PL non è riuscita a invertire l’inerzia del match.

In casa livornese, da segnalare l’ottima prova di Donadio, autrice di 25 punti, supportata da Collodi (15) e Benedetti (4). A referto anche le giovani Baluardi (2) e Caverni (3).

Nonostante la battuta d’arresto, la Toscana Legno archivia la stagione regolare con un positivo 4° posto in classifica, che vale l’accesso al play-in. Ora testa e cuore alla prossima sfida, in programma sabato 26 aprile al Pala Cecioni (palla a due ore 19:00), al cospetto della Firenze Basket Academy.

Toscana Legno Pielle Livorno-Golfo Piombino: 53-85

TOSCANA LEGNO: Lombardi, Baluardi 2, Caverni 3, Nottolini 4, Castiglione M., Menchetti, Donadio 25, Castiglione V., Benedetti 4, Collodi 15. All. Castiglione L.

Arbitri: Ariani e Cima

Parziali: 13-24, 27-49, 40-68, 53-85