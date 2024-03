Home

3 Marzo 2024

La pielle femminile chiude la stagione regolare al 4° posto

Livorno, 3 marzo 2024 – La pielle femminile chiude la stagione regolare al 4° posto

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO, impegnata nel campionato di Serie B femminile, archivia la stagione regolare al quarto posto, in virtù della sconfitta patita al cospetto del Basket Academy La Spezia e alla contemporanea vittoria de Le Mura Springs Lucca nei confronti del Baloncesto Firenze.

Priva di Conti e soprattutto di Collodi, la formazione di coach Castiglione incappa in una serata storta al tiro, mentre in casa spezzina gira tutto a meraviglia. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 12-13, in attesa di una parte centrale di gara preda delle liguri. Non basta alla Pielle un terzetto in doppia cifra (Maffei, Cecchi e Viola Castiglione) per rintuzzare il gap e conquistare due punti al 40esimo minuto prenderanno la via di La Spezia.

Adesso per le ragazze in maglia biancoblù una piccola sosta prima dell’inizio della seconda fase. Sosta preziosa, nella speranza di svuotare l’infermeria.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Basket Academy La Spezia: 54-61

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 11, Caverni ne, Nottolini 8, Menchetti, Zorzi, Cecchi 15, Castiglione V. 13, Castiglione M., Collodi, Cecconi 7, Selmi. All. Castiglione L.

Arbitri: Massei e Fambrini

Parziali: 12-13, 23-33, 38-51, 54-61

