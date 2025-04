Home

Sport

Basket

La Pielle femminile conquista la semifinale playoff

Basket

28 Aprile 2025

La Pielle femminile conquista la semifinale playoff

Livorno 29 aprile 2025 La Pielle femminile conquista la semifinale playoff

Una serata da ricordare per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, al termine di una sfida intensissima, conquista la semifinale playoff di Serie B femminile superando la Firenze Basket Academy 51-49.

Una partita vera, da dentro o fuori, giocata punto a punto per tutti i 40 minuti e risolta soltanto all’ultimo respiro da un canestro spettacolare di Claudia Collodi.

Avvio di gara contraddistinto da grande tensione, con pochi canestri e difese protagoniste: 12-7 il punteggio al primo mini-intervallo, con la Pielle brava a mantenere un minimo margine. Nel secondo periodo, Firenze ha alzato l’intensità riuscendo a ricucire lo strappo e andando al riposo lungo avanti di una lunghezza (22-23).

Ripresa dove le due squadre continuare a rispondersi colpo su colpo: 35-35 il parziale a fine terzo quarto, preludio di un finale di altissima tensione. Ma quando tutto sembrava destinato a decidersi all’overtime, ecco la penetrazione e il jump di Claudia Collodi che vale la semifinale.

Un traguardo importantissimo per la squadra di coach Luca Castiglione, che porta così la Toscana Legno Pielle Livorno tra le prime quattro della Serie B, centrando il miglior risultato degli ultimi anni e coronando una stagione di crescita e passione.

Toscana Legno Pielle Livorno – Firenze Basket Academy: 51-49

TOSCANA LEGNO: Lombardi, Baluardi, Caverni, Nottolini 1, Castiglione M., Menchetti 9, Donadio 11, Castiglione V. 6, Benedetti 9, Collodi 15. All. Castiglione L.

Arbitri: Fambrini e Volpi

Parziali: 12-7, 22-23, 35-35