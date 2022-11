Home

Sport

Basket

La pielle femminile espugna anche il Pala Tagliate di Lucca (35-61)

Basket

17 Novembre 2022

La pielle femminile espugna anche il Pala Tagliate di Lucca (35-61)

Livorno, 17 novembre 2022

Ennesima, convincente, prova di forza per la PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B femminile: la squadra di coach Luca Castiglione ha infatti espugnato anche il Pala Tagliate di Lucca (35-61), firmando la sesta vittoria consecutiva.

Pielline in totale controllo della gara fin dalle battute iniziali e con margini rassicuranti; nel terzo quarto Le Mura prova a rintuzzare lo svantaggio ma la risposta di Cecconi e compagne è veemente (30-45 al 30’). Quarta e ultima frazione sul velluto, con tutte le ragazze coinvolte e già proiettate sul prossimo impegno, casalingo, contro la Basket Academy La Spezia (capolista, come la Pielle, ma con una partita in più).

Le Mura Spring Lucca-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 35-61

UNICUSANO: Nottolini 4, Farnesi, Castiglione M. 5, Castiglione V. 7, Caverni, Maffei 14, Cecchi ne, Puccini 5, Zorzi 11, Cecconi 15. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Panicucci e Massei

Parziali: 12-20, 17-36, 30-45, 35-61

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin