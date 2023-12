Home

La Pielle femminile espugna La Spezia

5 Dicembre 2023

La Pielle femminile espugna La Spezia

Livorno 5 dicembre 2023 – La Pielle femminile espugna La Spezia

Nove vittorie due sconfitte: questo il ruolino di marcia della CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B femminile al termine del girone di andata. L’ultimo gioiello, per la squadra diretta da coach Luca Castiglione, è arrivato domenica sera sul mai semplice campo del Basket Academy La Spezia (39-64).

Pielle avanti fin dalle battute iniziali, trascinata dalla verve offensiva di Viola Castiglione e dal gioco interno di Claudia Collodi, efficace al rimbalzo in attacco e nel gioco in post basso.

Nella seconda metà partita la Caffè Toscano preme ulteriormente sull’acceleratore e accumula ben 17 lunghezze di vantaggio utili per sigillare la pratica (29-46).

Basket Academy La Spezia-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 39-64

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 2, Caverni 3, Nottolini 2, Zorzi, Cecchi 10, Castiglione V. 17, Castiglione M. 3, Collodi 19, Cecconi 8, Conti ne. All. Castiglione L.

Arbitri: Barone e Cignarella

Parziali: 12-17, 21-30, 29-46, 39-64

