La Pielle femminile inizia male il girone di ritorno

10 Dicembre 2023

Livorno, 10 dicembre 2023 – La Pielle femminile inizia male il girone di ritorno

Nasce sotto una cattiva stella il girone di ritorno, del campionato di Serie B femminile, per la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO. Le ragazze guidate da coach Luca Castiglione si sono infatti dovute arrendere al Pala Pertini di Ponte Buggianese, fortino del Nico Basket.

Match in equilibrio e bello da vedere per oltre 30 minuti (15-15, 28-28, 39-38 i parziali), poi nel quarto periodo la Pielle finisce anzitempo la polvere da sparo scrivendo a referto soli 5 punti. Da segnalare la perdurante assenza di Serena Conti, il pivot titolare, e le non perfette condizioni di Elisa Maffei. Uno stop che non macchia assolutamente il bel cammino vissuto fino ad oggi dalle ragazze, pronte a ripartire già dalla prossima.

Nico Basket-CAFFÈ TOSCANO PIELLEL LIVORNO: 51-43

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 9, Caverni ne, Nottolini 3, Zorzi, Cecchi 6, Castiglione V. 3, Castiglione M. 3, Collodi 9, Cecconi 10, Conti ne. All. Castiglione L.

Arbitri: Cirinei e Borchi

Parziali: 15-15, 28-28, 39-38, 51-43

