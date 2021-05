Home

La Pielle femminile lotta per 40 minuti poi alza bandiera bianca

3 Maggio 2021

Livorno, 3 maggio 2021

Combatte per 40 minuti la Pielle Livorno, ma nel finale è costretta ad alzare bandiera bianca dinanzi alla capolista Costone Siena (38-44): il primo quarto è di marca biancoazzurra (12-11), con le ragazze di coach Luca Castiglione brave a muovere la palla in attacco e a chiudere le maglie in difesa.

Con il passare dei minuti, Siena aumenta i giri complice una direzione arbitrale molto permissiva e all’intervallo lungo riesce a mettere il naso avanti (23-27).

Seconda metà partita che scorre via a suon di botta a risposta, ma con il pallino del gioco sempre nelle mani delle senesi che aggiungono un punto di vantaggio per frazione, strappando due punti platino a discapito di una Pielle comunque gagliarda e mai doma se non al suono della sirena finale.

Unicusano Pielle Livorno – Costone Siena: 38-44

Pielle: Toti 3, Zorzi 1, Barsotti 4, Castiglione V. 4, Creati 5, Castiglione M., Giari 2, Cecconi 13, Benedettini 3, Rapisarda. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Nocchi di Vicopisano e Mariotti di Cascina

Parziali: 12-11, 23-27, 29-34, 38-44

