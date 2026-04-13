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La Pielle femminile lotta per oltre 35 minuti, ma nel finale si arrende al Costone Siena

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13 Aprile 2026

La Pielle femminile lotta per oltre 35 minuti, ma nel finale si arrende al Costone Siena

Livorno 13 aprile 2026 La Pielle femminile lotta per oltre 35 minuti, ma nel finale si arrende al Costone Siena

La PIELLE LIVORNO femminile esce sconfitta dal Pala Orlandi contro la Costone Siena con il punteggio di 53-42, al termine di una gara combattuta per lunghi tratti ma decisa dallo sprint finale delle padrone di casa.

Le biancoblù guidate da coach Castiglione restano infatti pienamente in partita per oltre tre quarti, mostrando solidità e determinazione contro una formazione organizzata come quella senese. A fare la differenza, però, è stato l’ultimo periodo, in cui le gialloverdi hanno trovato l’allungo decisivo.

Nonostante la sconfitta, spicca la straordinaria prestazione di Donadio, autentica mvp dell’incontro, capace di mettere a referto una preziosa doppia-doppia da 15 punti e 13 rimbalzi, arricchita da ben 6 palle recuperate: una prova completa che conferma il suo impatto su entrambe le metà campo.

L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si affrontano a viso aperto: al 10’ è Siena a chiudere avanti di misura sul 12-10. Nel secondo quarto la Pielle prova a cambiare ritmo e a mettere la testa avanti, ma le padrone di casa riescono a restare in controllo, andando all’intervallo lungo sul 26-23.

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia: la Costone mantiene un piccolo margine, mentre la Pielle resta in scia senza però riuscire a completare la rimonta. Nell’ultimo quarto arriva lo strappo decisivo delle senesi, che piazzano l’allungo che vale la vittoria finale.

Costone Siena – VeroDol CBD Pielle Livorno: 53-42

VERODOL CBD: Donadio 15, Collodi 14, Castiglione V. 6, Menchetti 4, Nottolini 3, Bullentini, Selmi, Castiglione M., Belfiori. All. Castiglione L.

Arbitri: Vumbaca e Carta

Parziali: 12-10, 14-13, 14-12, 13-7