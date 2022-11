Home

Sport

Basket

La Pielle femminile mantiene l’imbattibilità

Basket

7 Novembre 2022

La Pielle femminile mantiene l’imbattibilità

Livorno, 7 novembre 2022

Un quarto di studio (10-11), e poi la solita bella UNICUSANO PIELLE LIVORNO. Cinica. Precisa. E attenta in difesa, come dimostrano i soli 35 punti subiti dal Costone Siena (53-35 il punteggio finale).

Un match che il team coach Luca Castiglione hanno interpretato con il piglio giusto, sopperendo alla pesante assenza di Elena Cecchi con il coinvolgimento di (quasi) tutte le ragazze a disposizione, a cominciare da Elisa Maffei, top scorer con 17 punti. Bene anche Marta Castiglione, al rientro dopo alcune settimane di stop, e Martina Zorzi, presente in ogni zona del campo.

Pielle-Costone Siena: 53-35

UNICUSANO: Nottolini 4, Castiglione M. 8, Zorzi 4, Caverni, Farnesi 3, Castiglione V. 4, Maffei 17, Puccini 8, Cecconi 5, Rossi. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Marinano e Cignarella

Parziali: 10-11, 24-16, 35-27, 53-35

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin