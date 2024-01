Home

16 Gennaio 2024

La Pielle femminile parte bene ma nel finale è costretta ad arrendersi

Livorno, 15 gennaio 2024 – La Pielle femminile parte bene ma nel finale è costretta ad arrendersi

Parte bene la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO, ma nel finale è costretta ad arrendersi alla Named Number 8 S.G. Valdarno per 45-48 (Serie B femminile); dopo lo splendido secondo posto ottenuto in Coppa Toscana – Trofeo “Lunghi” – la squadra di coach Luca Castiglione si è tuffata nel 2023 di campionato con una sconfitta giunta sul filo di lana, malgrado la buona partita di Martina Zorzi e Lisa Cecconi (entrambe in doppia cifra a quota 10 punti). Esordio in maglia piellina per Ilaria Menchetti, ancora out Marta Castiglione e Serena Conti. Per la Caffè Toscano una serata storta al tiro, in attesa di riprovarci domenica 21 giugno al Pala Tenda di Piombino contro il Basket Golfo Femminile.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Named Number 8 S.G. Valdarno: 45-48

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 7, Caverni, Nottolini, Zorzi 10, Cecchi 6, Castiglione V. 8, Castiglione M. ne, Collodi 5, Cecconi 10, Menchetti. All. Castiglione L.

Arbitri: Barone e Cipriani

Parziali: 15-12, 25-25, 32-41, 45-48

