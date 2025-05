Home

6 Maggio 2025

Livorno 6 maggio 2025 La Pielle femminile perde gara1 a Perugia

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, falcidiata dagli infortuni, cade sul parquet di Perugia per 73-37 in gara1 di semifinale playoff (Serie B femminile).

La squadra di coach Luca Castiglione si rivela combattiva fin dalle battute iniziali, ma già al 10’ Perugia è avanti per 19-5; nel secondo quarto la situazione peggiora ulteriormente, la Sisas (con un record di 27 vittorie e una sola sconfitta in stagione…) domina in entrambe le metà campo mentre la Pielle con la testa è già a gara2 (mercoledì 7 maggio, ore 21:00, sul parquet del Pala Cecioni).

Sisas Pall. Perugia-Toscana Legno Pielle Livorno: 73-37

TOSCANA LEGNO: Lombardi, Caverni 2, Nottolini 2, Menchetti 6, Donadio 3, Castiglione V., Castiglione M. 6, Collodi 2, Benedetti 14. All. Castiglione L.

Arbitri: Pepe e Puliga

Parziali: 19-5, 37-17, 51-24, 73-37