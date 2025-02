Home

Sport

Basket

La Pielle femminile regola Valdarno

Basket

14 Febbraio 2025

La Pielle femminile regola Valdarno

Livorno 14 febbraio 2025 La Pielle femminile regola Valdarno

Il turno infrasettimanale sorride alla TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, vittoriosa sul C.M.B. Valdarno per 69-45 al termine di una gara a basso ritmo nel primo quarto, salvo poi decollare della seconda frazione in poi.

La squadra di coach Luca Castiglione parte con le marce basse in attacco, ma chiude in maniera quasi perfetta le maglie in difesa, subendo soli 4 punti nei primi 10 minuti (10-4); la verve offensiva esplode nel secondo quarto grazie alle giocate di Aurora Benedetti (mvp di serata con 22 punti e 7 rimbalzi) e Diletta Donadio (30-15 alla pausa lunga).

Nella ripresa il dominio della Pielle diventa totale e la seconda metà gara è utile soltanto per addolcire le statistiche, in attesa di tornare subito in campo sabato 15 febbraio in quel di Terni (ore 18).

Toscana Legno Pielle Livorno-C.M.B. Valdarno: 69-45

TOSCANA LEGNO: Nottolini 1, Castiglione M. 3, Menchetti, Cecchi ne, Zorzi 6, Donadio 16, Castiglione V. 12, Benedetti 22, Collodi 2, Cecconi 7. All. Castiglione L.

Arbitri: Fambrini e Cima

Parziali: 10-4, 30-15, 48-25, 69-45