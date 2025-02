Home

23 Febbraio 2025

Livorno 23 febbraio 2025 La Pielle femminile sbatte contro la capolista Niko Basket

Una straordinaria prima metà gara non basta alla TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO per avere ragione della capolista Nico Basket Femminile: sul parquet del Pala Cecioni finisce 48-60, con le ragazze di coach Luca Castiglione protagoniste di un avvio convincente in entrambe le metà campo; in attacco la palla circola a meraviglia e in difesa le maglie si chiudono puntualmente, mandando spesso e volentieri in panne l’attacco pistoiese (24-21 alla pausa lunga).

Nella ripresa, la magia svanisce e la compagine ospite fa valere tutta la sua prestanza fisica mentre la Pielle trova la via del canestro con il contagocce (35-44 al 30’). Nella quarta e decisiva frazione il trend non cambia, nonostante le giocate di Benedetti (13 punti) e Cecconi (15). Vince Nico Basket, con merito.

Toscana Legno Pielle Livorno – Nico Basket Femminile: 48-60

TOSCANA LEGNO: Caverni, Nottolini, Castiglione M. 2, Menchetti, Donadio 6, Castiglione V., Benedetti 13, Collodi 12, Cecconi 15. All. Castiglione L.

Arbitri: Ariani e Valfrè

Parziali: 10,10, 24-21, 35-44, 48-60