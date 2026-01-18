Home

La Pielle femminile sconfitta al PalaPertini

18 Gennaio 2026

Si ferma sul parquet del PalaPertini la corsa della VERODOL CBD PIELLE LIVORNO femminile che esce sconfitta per 51-48 al termine di una gara combattuta contro la Nico Basket Femminile e decisa solo negli ultimi possessi.

Le biancoblù di coach Castiglione partono con grande energia e approccio giusto, riuscendo a chiudere il primo quarto in leggero vantaggio (+1). Nel secondo periodo si alzano le percentuali al tiro da entrambe le parti, con le padrone di casa che recuperano lo svantaggio fino ad arrivare alla parità sul 23-23 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la Pielle torna in campo determinata e aggressiva, spingendo forte soprattutto in attacco e costruendo un margine di quattro lunghezze alla fine del terzo quarto (38-42 al 30’). Nell’ultimo periodo, però, la Nico reagisce con carattere, trova soluzioni efficaci nei momenti chiave e riesce a ribaltare il risultato nel finale, conquistando la vittoria.

Nonostante la sconfitta, prestazione di grande spessore per Donadio, migliore in campo tra le biancoblù con una doppia doppia da 11 punti e 15 rimbalzi, arricchita da 2 palle recuperate.

Nico Basket Femminile – VeroDol CBD Pielle Livorno: 51- 48

VERODOL CBD: Donadio 11, Castiglione M 9, Benedetti 8, Collodi 8, Castiglione V 6, Belfiori 2, Conti 2, Menchetti 2, Nottolini, Selmi. All. Castiglione L.

Nico: Nerini 12, Mandroni 16, Mascia 4, Salvestrini 5, Montiani 9, Skapin 2, Bargiacchi 3, Tongiorgi, Federighi, Rastelli, Traore. All. Rastelli.

Arbitri: Volpi e Campatelli

Parziali: 9-10, 14-13, 15-19, 13-6

