9 Gennaio 2024

Livorno, 9 gennaio 2024 – La Pielle femminile si aggiudica il secondo posto al trofeo Lunghi

Cade sul più bello la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: sul parquet di Ponte Buggianese, sede delle Final Four di Coppa Toscana (Trofeo “Lunghi”), la squadra di coach Luca Castiglione è costretta ad alzare bandiera bianca al termine di una partita sempre sul filo dell’equilibrio ma condotta per larghi tratti (65-62 il punteggio finale). Ancora priva di Marta Castiglione e Serena Conti, la Pielle ha messo sul parquet anima e cuore, offrendo una prestazione solida in entrambe le metà campo e che lascia ben sperare per la seconda fetta di campionato. In doppia cifra, ma l’intero gruppo si è reso protagonista di una prova fatta di cuore e attributi.

Jolly Acli Basket-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 65-62

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 7, Caverni, Conti, Castiglione M., Zorzi 2, Castiglione V. 16, Collodi 12, Cecconi 13, Cecchi 10, Nottolini 2. All. Castiglione L.

Arbitri: Collet e Massei

Parziali: 18-21, 32-35, 48-50, 65-62

