Home

Sport

Basket

La Pielle femminile sprinta nella ripresa e supera Lerici

Basket

9 Febbraio 2026

La Pielle femminile sprinta nella ripresa e supera Lerici

Livorno 9 febbraio 2026

Vittoria importante tra le mura amiche per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO femminile, che supera la U.S. Gino Landini Lerici con il punteggio di 52-44, al termine di una gara intensa e combattuta. Una prestazione corale di grande solidità per le biancoblù di coach Castiglione, trascinate da una Diletta Donadio semplicemente straordinaria, autentica mvp del match. L’esterno chiude con una tripla doppia da urlo: 23 punti, 10 rimbalzi e 10 palle recuperate, risultando decisiva in entrambe le metà campo.

L’avvio di gara sorride alla Pielle, che parte forte e trova buone soluzioni offensive chiudendo il primo quarto avanti 14-11. Nel secondo periodo, però, cresce Lerici: le ospiti aumentano le percentuali al tiro e ribaltano l’inerzia della partita, andando all’intervallo lungo sul +4 (25-29).

Al rientro dagli spogliatoi la Pielle mostrano carattere e orgoglio. La difesa si fa più aggressiva e l’attacco ritrova fluidità, permettendo alla Pielle di rimettere la testa avanti al 30’, sul 38-37. È il preludio all’allungo decisivo.

Nell’ultimo quarto le biancoblù alzano ulteriormente l’intensità, controlla il ritmo della gara e scava il solco definitivo, chiudendo sul +8 (52-44) e conquistando due punti pesantissimi per il proprio cammino stagionale.

Verodol CBD Pielle Livorno – Lerici: 52-44

VERODOL CDB: Donadio 23, Benedetti 10, Castiglione V. 10, Collodi 5, Castiglione M. 2, Belfiori 1, Selmi, Nottolini, Bullentini. All. Castiglione.

Arbitri: Zini e Volpi

Parziali: 14-11, 11-18, 13-8, 14-7