4 Marzo 2026

Livorno 4 marzo 2026 La Pielle gioca una grande partita ed espugna Faenza

La Pielle espugna il parquet del Pala Cattani battendo per 66-86 la Raggisolaris Faenza al termine di una partita giocata con grande solidità e intensità.

Prestazione corale di alto livello per la squadra guidata da coach Turchetto, trascinata dalla prova da mvp di Mattia Venucci, autore di 14 punti, 4 rimbalzi e 10 assist, ben supportato dalle ottime prestazioni di Gabrovšek, miglior realizzatore con 20 punti, e di Ebeling, che ne aggiunge 16.

La partita si apre con un botta e risposta tra le due squadre: i padroni di casa trovano punti dalla media distanza con Vettori e Fragonara, ma la Pielle risponde subito con le triple di Gabrovšek e Klyuchnyk. Nel finale di primo quarto i biancoblù colpiscono ancora dall’arco con Donzelli, Lucarelli e Alibegović, mentre Faenza resta in scia grazie ai canestri dalla media di Van Ounsem e Fragonara e alla tripla di Vettori, che fissano il punteggio sul 20-26 alla prima sirena.

Nel secondo periodo i romagnoli rientrano pienamente in partita grazie al parziale personale di Romano, autore di 9 punti consecutivi. La Pielle però reagisce prontamente con le triple di Mennella e Venucci, mentre nel finale di tempo i canestri di Klyuchnyk ed Ebeling permettono agli ospiti di andare all’intervallo lungo ancora avanti, sul 35-39.

Al rientro dagli spogliatoi i neroverdi provano a ridurre il distacco con Vettori e Di Pizzo, ma la Pielle piazza il break decisivo: arrivano le triple di Ebeling, Venucci e Gabrovšek, a cui si aggiungono i punti di Lucarelli che spingono i livornesi fino al +11 sul 47-58.

Nell’ultimo quarto Ebeling continua a colpire con precisione dalla media distanza chiudendo con un perfetto 3/3, mentre Faenza prova a restare aggrappata alla partita con i liberi di Fumagalli e Vettori. A metà periodo però due triple pesantissime di Venucci ed Ebeling indirizzano definitivamente la gara. I padroni di casa tentano un ultimo rientro con i canestri dalla media di Fumagalli, Vettori e Van Ounsem, ma nel finale i punti di Lucarelli e Donzelli chiudono definitivamente i conti.

La Pielle conquista così una preziosa vittoria esterna, la ventiquattresima della stagione, al termine di una trasferta infrasettimanale tutt’altro che semplice.

Raggisolaris Faenza – VeroDol CBD Pielle Livorno: 66-86



RAGGISOLARIS: Vettori 17, Romano 12, Fragonara 11, Fumagalli 10, Van Ounsem 8, Di Pizzo 4, Rinaldin 2, Santiangeli 2, Aromando, Bianchi, Camparevic. All. Pansa.

VERODOL CBD: Gabrovsek 20, Ebeling 16, Venucci 14, Donzelli 9, Klyuchnyk 9, Lucarelli 9, Alibegovic 6, Mennella 3, Virant, Leonzio ne, Bonacini ne. All. Turchetto.

Arbitri: Giovannetti, Scaramellini, Renga

Parziali: 20-26, 15-13, 12-19, 19-28

