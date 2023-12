Home

La Pielle in cerca di riscatto sfida Piombino

3 Dicembre 2023

Livorno, 3 dicembre 2023 – La Pielle in cerca di riscatto sfida Piombino

Reduce da due sconfitte consecutive (con Omegna e Gema Montecatini), per la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è giunto il momento di indossare armatura ed elmetto ad andare in guerra (agonisticamente parlando); per la 12° giornata del campionato di Serie B Nazionale, la squadra di coach Marco Cardani affronterà la sorprendente Solbat Piombino degli ex Almansi e Okiljevic.

Per la squadra del confermato coach Cagnazzo sette vittorie e quattro sconfitte, lo stesso ruolino della Pielle, malgrado le assenze di Venucci e De Zardo.

A trascinare Piombino ci sta pensando, dunque, Fabrizio Piccone. La guardia abruzzese sta viaggiando a 20 punti di media con il 43% da tre punti e si è aggiudicato anche il premio di mvp del mese di ottobre.

A spalleggiare il numero 8 troviamo il lungo Lautaro Berra e l’altro esterno Mirco Turel.

Il primo è un pivot puro, di origine argentina, che fa dei centimetri e della presenza sotto canestro i propri marchi di fabbrica.

Turel invece è stato l’eroe del successo sulla sirena a Crema e viaggia a oltre 14 punti di media.

In dubbio Alessandro Azzaro, ala grande che nelle ultime settimane non è sceso in campo per una distorsione alla caviglia, ma al suo posto l’ex Zdravko Okiljevic non lo ha fatto certo rimpiangere.

L’altro grande ex della partita è Gian Paolo Almansi; il mancino classe 2002 va in doppia cifra di media con 11 punti ed è giocatore in grado di far male sia da oltre l’arco che in contropiede.

Completano il roster il play titolare, l’ex Sangiorgese Carlo Cappelletti e i giovani Stefano Longo, ex Borgomanero, e Francesco D’Antonio.

La Caffè Toscano, rispetto alla trasferta di Montecatini, ritroverà Mateo Chiarini, assente al Pala Terme per un violento attacco febbrile.

