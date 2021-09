Home

Sport

Basket

La Pielle in esordio in Supercoppa

Basket

12 Settembre 2021

La Pielle in esordio in Supercoppa

Livorno, 12 settembre 2021

Il conto alla rovescia è finalmente giunto al termine: questa sera (Modigliani Forum, palla a due ore 20.30), a distanza di 20 anni dall’ultima volta, la PIELLE LIVORNO tornerà a giocare una partita ufficiale a carattere nazionale contro la Libertas Livorno 1947, finalista lo scorso anno per la promozione in A2.

La squadra di coach Andrea Da Prato si presenterà all’appuntamento dopo tre settimane di lavoro, e dopo due amichevoli al cospetto di Piombino e Prato. Curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti della Pielle, ovvero Giovanni Lenti, Riccardo Pederzini, Leonardo Salvadori (ex di turno), Gabriele Fin e Gian Marco Drocker, oltre ai tre confermati e assoluti protagonisti della splendida cavalcata dello scorso anno Tommaso Tempestini (neo capitano), Alessio Iardella e Michael Lemmi.

Per la Unicusano, un ottimo test in vista dell’inizio del campionato previsto per il 3 ottobre contro la Langhe Roero Basketball. Ma anche un’occasione speciale per vivere una bella serata di pallacanestro in uno dei palasport più affascinanti d’Italia. Arbitri i signori Cassinadri Andrea di Bibbiano e Edoardo De Salvo di San Giuliano Terme.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin