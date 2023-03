Home

La Pielle in Piemonte per sfidare Omegna

25 Marzo 2023

Livorno, 25 marzo 2023

Penultima trasferta in regular season per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO, attesa domani sera dalla sfida di Verbania, tana della Paffoni Omegna (palla a due domani ore 21).

Dopo la bella vittoria strappata a Legnano, la squadra di coach Marco Cardani ha tutte le intenzioni di continuare il suo percorso in testa alla classifica del girone, pur nella consapevolezza di trovarsi davanti una delle squadre più forti del campionato.

Partita ruvida, se ce n’è una, per Lenti e compagni, visto che la formazione piemontese, diretta dal labronico Daniele Quilici (ex Don Bosco), si presenterà all’appuntamento ferita dalla sconfitta di Montecatini e con una gran voglia di rivalsa. Rispetto al match di andata Omegna scenderà in campo al completo, Balanzoni compreso, e tutto ciò rende la Fulgor un avversario davvero forte, con Marco Torgano (ala grande) miglior tiratore da 3 punti del girone A.

Sul perimetro il mix di gioventù ed esperienza di Antelli e Minoli rappresenta una delle principali armi offensive, così come la fisicità di Picarelli, Marini, Markovic e Solaroli. Dalla panchina attenzione alla serenità under di Segala (ex Cecina) e Bogunovic (classe 2004).

La Pielle in Piemonte sarà seguita da circa un centinaio di tifosi.

