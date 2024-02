Home

18 Febbraio 2024

La Pielle in scena a Desio

Livorno, 18 febbraio 2024 – La Pielle in scena a Desio

Terzo impegno settimanale per la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO, di scena al Pala Fit Line di Desio (palla a due ore 18:00); la squadra guidata dal giovane coach Edoardo Gallazzi è reduce dal blitz di Avellino, dopo 4 stop consecutivi.

Roster, quello lombardo, che abbina solidità e produzione offensiva, sfruttando diversi interpreti. La cabina di regia è formata da Carlo Fumagalli, Simone Valsecchi e Giacomo Baldini, quest’ultimo più guardia che playmaker ed ex giocatore di Cardani a Bernareggio. Il reparto esterni è indubbiamente uno dei punti forti dell’Aurora, con Guglielmo Sodero e Andrea Mazzoleni baciati da un innato talento offensivo. E se parliamo di 5 titolare, parliamo di Giacomo Maspero, chiamato a mettere nero su bianco una stagione di grande maturità. Classe ‘92, ama giocare anche lontano dal canestro, fornendo pochi punti di riferimento alle difese avversarie. Non è il classico lungo di peso, e infatti per caratteristiche si tratta più di un 4 che di un 5. Dalla panchina attenzione a Matteo Tornari, Gabriele Giarelli e Ricards Klanskis. E se Giarelli sta giocando un gran bel torneo torneo, Tornari e Klanskis ancora devono metterci lo zampino. A chiudere le rotazioni Luca Colzani, Diego Raffaldi, e Stefano Elli.

In casa Pielle ancora in dubbio Matteo Laganà, assente nelle ultime due vittoriose uscite con Caserta e Cassino. Il numero 99 sta seguendo un programma personalizzato, ma le riserve su un suo potenziale utilizzo saranno sciolte soltanto a poche ore dalla palla a due.

