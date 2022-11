Home

La Pielle in scena a Varese ma, non inganni la classifica

12 Novembre 2022

12 Novembre 2022

Livorno, 11 novembre 2022

Seconda trasferta di fila in Lombardia per la PIELLE LIVORNO, di scena sabato sera a Varese per la 7° giornata del campionato di Serie B Old Wild West (Campus, ore 20:30).

Non inganni la classifica (Pielle a punteggio pieno e Varese ancora a quota zero), perché la squadra di coach Donati è sì giovanissima, ma anche farcita di talento in ogni zona del campo, a cominciare dalla verve del playmaker Zhao e dalla fisicità di Trentini.

E non è tutto, perché in coincidenza della sosta della Serie A potrebbe essere della partita pure Nicolò Virginio, gioiello del vivaio varesino è già in evidenza lo scorso anno in serie cadetta.

Sotto le plance l’unico senior del roster, il 41enne Marco Allegretti, dato che Blair (figlio di Joseph) è un senior per regolamento, ma pur sempre un 2000.

A completare il quadro, una fitta di schiera di sontuosi prospetti pronti a tutto per di sgambettare la capolista.

In casa livornese rimane in dubbio Federico Loschi, abile arruolato il resto della truppa che, gioco forza, vuol alimentare il bottino di successi consecutivi e rimanere in testa alla classifica.

