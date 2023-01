Home

Sport

Basket

La Pielle in trasferta ad Alba, la voglia voglia di rialzare la testa è davvero tanta

Basket

15 Gennaio 2023

La Pielle in trasferta ad Alba, la voglia voglia di rialzare la testa è davvero tanta

Livorno 15 gennaio 2023

Prima trasferta del 2023 e ultimo turno del girone di andata per la PIELLE LIVORNO

La squadra di coach Marco Cardani, reduce da due stop consecutivi a cavallo tra il vecchio e nuovo anno, se la vedrà ad Alba contro la giovanissima Langhe Roero, unica squadra priva di senior del girone e ancora all’asciutto di vittorie. Squadra da corsa quella di coach Jacomuzzi, formata da numerosi giovani interessanti a cominciare da Corgnati, Manna, Sirchia, Lomele e Longo, senza dimenticare capitan Cravero che alla Pielle si ricordano bene per il buzzer beater dello scorso anno al Modigliani Forum.

In casa Unicusano, la voglia voglia di rialzare la testa è davvero tanta. Dopo lo stop di domenica scorsa tornerà in gruppo Matteo Paoli, mentre non sarà della partita Filippo Di Sacco alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata proprio nel match contro Vigevano. Pielle che, con un successo, potrebbe ambire alla qualificazione alla Coppa Italia. Si gioca al Pala 958, ore 18. Ovviamente in concomitanza con Vigevano-Omegna e Libertas-Sangiorgese.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin