La Pielle in trasferta al Pala Borsani seguita da oltre 150 tifosi

20 Novembre 2022

Livorno 20 novembre 2022

Altro fine settimana sul pullman per la PIELLE LIVORNO, impegnata domani sera al Pala Borsani di Castellenza (palla a due ore18:00), fortino dei Legnano Knights.

Squadra fortissima quella lombarda, costruita per vincere e quindi non inganni la classifica (3 vinte e 4 perse); coach Eliantonio ha infatti a disposizione un’autentica corazzata diretta con maestria da Tommaso Marino e da Gian Marco Drocker (ex di turno); sul perimetro Terenzi, Casini e Mazzantini (livornese ex Piombino) formano un reparto clamorosamente fisico al tempo stesso dotato di grande talento e tecnica. Per non parlare dei chili e dei centimetri presenti sotto canestro con i vari Sacchettini, Leardini e Antonietti.

In casa Pielle debutterà Matteo Graziani con la maglia numero 12, mentre rimarrà in dubbio fino all’inizio della partita Michele Rubbini. Out Loschi.

Al seguito della squadra oltre 150 tifosi.

