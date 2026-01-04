Home

Livorno 4 gennaio 2026 La Pielle inaugura il girone di ritorno a Fabriano La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è pronta a inaugurare il girone di ritorno nel nuovo anno e lo farà in trasferta a Fabriano, dove al Pala Chemiba affronterà la Janus Ristopro Fabriano (appuntamento fissato per domenica 4 febbraio alle ore 19.00).Il roster biancoblù sta attraversano un momento delicato ed è attualmente l’ultima forza del campionato con 8 punti in classifica, frutto di 4 vittorie e 14 sconfitte. Fabriano arriva alla gara reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima subita sul parquet contro Jesi con il punteggio di 85-65.La formazione marchigiana, guidata da coach Luciano Nunzi, è costruita sull’equilibrio tra giovani talenti e veterani della categoria. Tra i giocatori più in evidenza spicca il lettone Karlis Silke Zunda, ottimo tiratore e rimbalzista, che viaggia a 13 punti di media. Importante anche il contributo del veterano Filiberto Dri, affidabile con buone percentuali al tiro. Nel reparto guardie si segnala Lionel Abega, sceso dalla Serie A2 con l’Urania Milano, efficace dalla lunetta e dalla media distanza, oltre che valido pressatore difensivo. Sotto canestro i rimbalzi sono garantiti dal giovane Davide Vavoli, che cattura 8 rimbalzi di media ed è bravo sia in area che come stoppatore, e dall’esperto Riziero Ponziani, che viaggia a 5 rimbalzi di media. Completano il roster l’assist-man Riccardo Romondia e Jakub Wojciechowksi, altro recente ingresso nel roster di coach Nunzi, oltre ad tiratore affidabile.La Pielle inaugura il girone di ritorno a Fabriano