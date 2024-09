Home

La Pielle inciampa con la Gema Montecatini

15 Settembre 2024

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, dopo un ciclo di amichevoli vittoriose, si arrende alla Gema Montecatini per 60-89: sul parquet di Fauglia, alla squadra di coach Federico Campanella è mancato un po’ del mordente mostrato nelle precedenti uscite, mentre dall’altra parte Montecatini ha punito ogni singolo errore piellino attraverso ottime giocate ma soprattutto tenendo percentuali irreali da oltre l’arco dei 6,75 per l’intero arco dei 40 minuti.

Battuta d’arresto che non macchia in nessun modo l’ottimo pre campionato della Pielle che, tra poco meno di una settimana, tornerà in campo per il primo impegno ufficiale, la semifinale di Supercoppa vs. Ruvo di Puglia; si gioca sabato 21 settembre, alle 20:45, sul parquet del Modigliani Forum.

Toscana Legno Pielle Livorno-La T Tecnica Gema Montecatini: 60-89

TOSCANALEGNO: Bonacini 8, Venucci 8, Del Testa 13, Leonzio 6, Zahariev 1, Campori, Donzelli 6, Cepic 3, Vedovato 5, Paesano 10, Baggiani. All. Campanella.

Parziali: 14-27, 29-50, 39-71, 60-89