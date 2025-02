Home

Sport

Basket

La Pielle ingaggia Dmytro Klyuchnyk, Paesano passa ad Herons

Basket

11 Febbraio 2025

La Pielle ingaggia Dmytro Klyuchnyk, Paesano passa ad Herons

Livorno 11 febbraio 2025 La Pielle ingaggia Dmytro Klyuchnyk, Paesano passa ad Herons

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO è orgogliosa di comunicare l’accordo con il giocatore Dmytro Klyuchnyk, che a partire dalla giornata di oggi è un nuovo giocatore biancoblù. Pivot di 211 cm classe 1994, di origini ucraine, Dmytro negli ultimi anni è diventato uno dei “lunghi” di spicco del campionato di Serie B Nazionale: atleta dalle grandi doti realizzative, molto abile in post basso e anche oltre l’arco dei 6.75.



In carriera Klyuchnyk ha vestito le maglie di Faenza, Juvi Cremona e Ozzano, dove nella stagione 22/23 ha chiuso con 16 punti e 7 rimbalzi di media. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti assoluti di Roseto, arrivata fino alla finale per la Serie A2. In terra abruzzese ha messo a referto oltre 13 punti e 5 rimbalzi di media, consacrandosi come uno dei migliori interpreti per la categoria nel suo ruolo. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia degli Herons Montecatini, mettendo insieme 11 punti (con il 58% da due e il 38% da tre) e rimbalzi di media in 20’ di utilizzo. Nella partita di andata al Pala Tagliate contro la PL fu decisivo con 14 punti in 23’ con un solo errore dal campo. Dmytro sarà già a disposizione di coach Campanella per la gara di domenica al Pala Macchia contro Caserta e indosserà la canotta numero 18.

Contestualmente, la Toscana Legno Pielle Livorno comunica di aver interrotto il proprio rapporto di collaborazione con il giocatore Alessandro Paesano.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti :

“L’arrivo di un giocatore importante come Dmytro, se ne fosse ancora bisogno, testimonia la voglia di questa società di perseguire gli obiettivi. Società che ha tanta voglia di far bene ed ha le idee chiare. Un plauso e un ringraziamento va, inoltre, al nostro direttore generale Gianluca Petronio, artefice di una trattativa difficile per riuscire a portare a Livorno un giocatore interno che faceva gola a tante altre società”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Dmytro è un lungo con moderno con grandissime doti tecniche sia dentro il pitturano, sia sul perimetro. Ha movimenti spalle a canestro ma anche una mano molto educata dal perimetro, oltre ad essere un buon passatore. Difensivamente, anche grazie alla sua dimensione fisica, occupa benissimo l’area. Siamo davvero felici di accoglierlo e di averlo con noi”.

La Pielle ingaggia Dmytro Klyuchnyk, Paesano passa ad Herons