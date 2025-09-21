Home

La Pielle inizia il campionato a Ferrara

21 Settembre 2025

La Pielle inizia il campionato a Ferrara

Livorno 21 settembre 2025

Archiviata la sconfitta di Supercoppa per mano della Herons Montecatini (poi vincitrice del trofeo), la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è pronta ad inaugurare il campionato sul campo della neo promossa Ferrara (palla a due questo pomeriggio alle ore 18:00).

La squadra affidata a coach Giovanni Benedetto è un mix di esperienza e gioventù che, nel corso dell’estate ha inserito, il mestiere di Andrea Renzi e l’effervescenza di Niccolò Pellicano (ex Mestre e San Severo); il toscano Marchini – protagonista della promozione in Serie B Nazionale, ed ex Libertas 1947 – è uno dei leader carismatici, assieme a Casagrande. A questi 4 senatori si aggiungono giovani dalla grande fisicità e dalle notevoli doti tecniche, molti dei quali reduci da una stagione, come detto, vincente.

Queste le parole del primo assistente, Matteo Brambilla: “Ferrara ha confermato gran parte del gruppo che ha conquistato la promozione, aggiungendo elementi importanti come Pellicano, Renzi e Bellini. In casa vorranno spingere su ritmo e intensità, per questo sarà fondamentale imporre la nostra pallacanestro. Mennella, arrivato in settimana, ha già mostrato energia e solidità e potrà darci un contributo prezioso su entrambe le metà campo”.

