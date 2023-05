Home

La Pielle inizia l'avventura playoff da Mestre

14 Maggio 2023

La Pielle inizia l’avventura playoff da Mestre

Livorno 14 maggio 2023 – La Pielle inizia l’avventura playoff da Mestre

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO, archiviata la regular season al 3° posto, si appresta a tuffarsi dopo ben 21 anni nei playoff della Serie B, iniziando l’avventura dal Taliercio di Mestre. La Gemini, seconda forza del girone B, ha infatti ottenuto il permesso di giocare nel palasport della Reyer Venezia i playoff, dopo una stagione giocata invece in un ambiente più intimo come quello del Pala Vega (capienza di circa 500 persone).

Squadra tostissima e profonda quella di Cesare Ciocca, con ben elementi in campo ogni domenica almeno 18 punti. Il bomber biancorosso è l’ex Taranto Alberto Conti con 19 punti di media a partita, guardia capace di attaccare dal palleggio ma in possesso anche di un ottimo tiro da fuori. Sotto canestro l’ex Chiusi Bortolin è un’arma illegale per la categoria, mentre a dettare i ritmi troviamo il classe ’97 Andrea Mazzucchelli. E ancora Tommaso Rossi, l’ex San Miniato Caversazio, l’ex Cecina Di Meco, Bocconcelli, Sebastianelli e Pellicano.

In casa squadra al completo, a parte ovviamente Federico Loschi operato al tendine d’Achille nel corso della settimana dall’equipe del Professor Lioci all’ospediale di Piombino. La squadra in Veneto sarà seguita da oltre 100 tifosi.

