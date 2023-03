Home

26 Marzo 2023

La Pielle, inizia male poi cede sotto le bombe di Omegna 82-68

Livorno 26 marzo 2023

La Pielle, ha subito una sconfitta pesante nella loro ultima partita contro la squadra di Omegna. La partita, giocata a Verbania, è stata segnata da un inizio difficile per i labronici, che si sono trovati subito sotto di 12 punti al termine del primo quarto.

Nonostante il loro tentativo di recuperare nel secondo quarto, la Pielle è riuscita a ridurre la differenza di soli due punti, ma ha comunque continuato a essere in svantaggio di 10 punti al termine della prima metà della partita.

Nel terzo quarto, la squadra di Livorno sembrava finalmente essersi ripresa, riuscendo a recuperare e portandosi a meno 7 punti da Omegna. Tuttavia, la squadra di Verbania ha subito risposto con una serie di canestri da tre punti, che hanno completamente spezzato la resistenza dei labronici.

Alla fine della partita, la Pielle è stata costretta ad accettare una sconfitta con un punteggio di 82-68. La partita è stata sicuramente una delusione per i labronici, che dovranno ora tornare in palestra e lavorare sodo per migliorare le loro prestazioni future. Non resta che sperare che la prossima partita si concluda con un risultato migliore.

