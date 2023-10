Home

La Pielle Livorno espugna il fortino dei Bees

23 Ottobre 2023

Livorno 23 ottobre 2023 –

Due punti di platino per la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO che espugna il Pal’Arquato dove i Fiorenzuola Bees fin qui non avevano mai perso.

Dopo un primo tempo molto equilibrato (39-36 per i padroni di casa), la truppa di coach Cardani grazie alle scorribande di Chiarini e alla presenza sotto i tabelloni di Pagani e Diouf, oltre alle triple pesanti di Laganà.

Un parziale di 9-26 che porta i biancoblù sul 48-62, un margine che sembrava essere adeguato per poter gestire nell’ultimo quarto. I padroni di casa, però, trascinati da Sabic e Venturoli tornano sotto a suon di triple e a tre minuti dalle fine il tabellone dice 69-72. Sul possesso più importante, come spesso capita, Chiarini segna con fallo realizzando il libero. Il gioco da tre punti dell’argentino spiana di nuovo la strana alla Caffè Toscano che chiude sul 73-85.



Evidente la differenza a rimbalzo, 43-26 per la Pielle, grazie a un buonissimo Pagani (10 rimbalzi) e un Diouf sempre presente. Per conquistare due punti contro una squadra ostica come Fiorenzuola è servita una prova collettiva di grande sacrificio e attitudine alla battaglia su ogni pallone. Impossibile, però, non sottolineare la prestazione “monstre” di Chiarini con 27 punti, frutto di un 10/12 al tiro da applausi.

Fiorenzuola Bees-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 73-85

BEES: Sabic 25, Preti 14, Ricci 7, Bottioni, Voltolini 2, Re 6, Gaye, Biorac, Venturoli 13, Seck 2, Bettolò ne, Giacchiateè 4. All. Dalmonte.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 6, Laganà 7, Rubbini 10, Lo Biondo 9, Manna, Dadino ne, Ferraro 4, Chiarini 27, Campori 9, Diouf 13. All. Cardani.

Arbitri: Giordano di Chiavasso e Pulina di Rivoli

Parziali: 18-21, 21-15, 9-26, 25-23

