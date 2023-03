Home

Sport

Basket

La Pielle Livorno ha un nuovo play/guardia, è Lorenzo D’Ercole

Basket

1 Marzo 2023

La Pielle Livorno ha un nuovo play/guardia, è Lorenzo D’Ercole

Livorno, 28 febbraio 2023

La PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver firmato un accordo di collaborazione fino al termine della stagione 2022/203 con Lorenzo D’Ercole, play/guardia di 193 cm per 90 kg.

Nato a Pistoia l’11 febbraio 1988, Lorenzo cresce nel settore giovanile di Montecatini con la cui maglia debutta in Legadue; nel 2005 il passaggio alla Mens Sana Siena, una delle formazioni migliori del panorama cestistico nazionale. Nel 2006/07 fa parte del roster che conquista lo Scudetto, facendo anche il proprio esordio a livello internazionale disputando quattro incontri di Uleb Cup (attuale Eurocup).

L’anno successivo si trasferisce a Livorno, in Legadue, contribuendo alla salvezza ottenuta dai labronici, prima di fare ritorno in Serie A con la Snaidero Udine. Nel 2009/10 indossa nuovamente la canotta di Siena e conquista il triplete (Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana), facendo il proprio esordio anche in Eurolega.

Nei due anni successivi D’Ercole gioca con la Vanoli Cremona, prima di un importante triennio in maglia Virtus Roma: nella sua prima annata nella capitale raggiunge la finale Scudetto, persa 4-1 contro la Mens Sana Siena, mentre nelle stagioni successive centra una semifinale e diventa capitano della squadra.

Dal 2015 al 2017 fa parte del roster di Sassari, mentre nel biennio seguente scende in campo con la canotta di Avellino, centrando la finale di FIBA Europe Cup persa contro la Reyer Venezia. Nel 2018/19 torna a casa, a Pistoia, prima di firmare – nell’estate 2020 – un contratto con l’Umana Reyer Venezia.

In Nazionale svolge tutta la trafila delle giovanili (U16, U18 e U20) conquistando il bronzo a Eurobasket Under 20 nel 2007. In quella squadra giocavano anche Luigi Datome, Daniel Hackett e Pietro Aradori.

Ultime stagioni alla Bertram Yachts Derthona (promozione dalle A2 alla A) e Stella Azzurra Roma.

D’Ercole indosserà la canotta numero 22 e sarà a disposizione e di coach Marco Cardani già dalla prossima sfida di domenica contro Varese.





CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin