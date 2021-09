Home

La Pielle Livorno si presenta sul palco della Fortezza, entusiasmo alle stelle

8 Settembre 2021

Livorno 8 settembre 2021

Entusiasmo alle stelle in Fortezza Nuova per la presentazione della stagione 2021/2022 targata PIELLE LIVORNO: sul palco sito nel cuore della città, proprio dove a maggio la società biancoazzurra aveva festeggiato la promozione in Serie B Old Wild West, hanno sfilato le due prime squadre – la Serie B maschile, appunto, e la Serie B femminile -, con un momento riservato anche ai progetti legati al settore giovanile e Minibasket. In apertura di serata, dopo una splendida introduzione del dirigente Pasquale Lamberti, il neo presidente Roberto Creati ha illustrato il nuovo assetto societario formato dal vce presidente Francesco Farneti e dai consiglieri Riccardo Grillo, Manolo Burgalassi e Marco Romei.

A seguire, il conduttore Alessandro Lazzerini ha chiamato, uno ad uno, i giocatori e gli staff tecnici delle prime squadre incalzati dai cori dei 300 spettatori presenti. Tommaso Tempestini e Giulia Creati saranno i due nuovi capitani.

Seguono i roster delle formazioni Unicusano Pielle 2021/2022:

SERIE B FEMMINILE: Toti Martina, Zorzi Martina, Castiglione Marta, Rossi Margherita, Nottolini Francesca, Giari Sara, Iannuzzi Ilaria, Cecchi Elena, Creati Gaia, Castiglione Marta, Cecconi Lisa, Bassini Viola, Puccini Lucia, Creati Giulia (capitano). Allenatore: Castiglione Luca; vice: Martella Michele; preparatore fisico: Paoli Marco; dirigente accompagnatore: Perini Lavinia; dirigente responsabile: Succi Sandra.

SERIE B MASCHILE: Lemmi Michael, Fin Gabriele, Paoli Filippo, Pederzini Riccardo, Drocker Gian Marco, Lenti Giovanni, Di Sacco Filippo, Salvadori Leonardo, Nannipieri Leonardo, Iardella Alessio, Giachetti Leonardo, Pirone Tommaso, Tempestini Tommaso (capitano). Allenatore: Da Prato Andrea; vice: Belletti Michele; secondo assistente: Fini David; preparatore fisico: Paoli Marco; medico sociale: Porcellini Manlio; massaggiatore: Sambaldi Michele; team manager: Masini Riccardo.

Staff settore giovanile e del Minibasket:

Under 19 Eccellenza: all. Nicola Marovelli; vice: Lorenzo Rossi; dirigente: Simone Pistolesi.

Under 17 Eccellenza: all. Cristiano Forti; ass. Michele Martella e Samuele Portas Vives; dirigente: Pietro Dadomo.

Under 16 Elite: all. Cristiano Forti; vice: Michele Martella e Samuele Portas Vives; dirigente: Alberto Maselli.

Under 15 Eccellenza: all. Luca Castiglione; vice: Alessandro Papa; dirigente Federico Gazzetta.

Under 14: all. Nicola Marovelli; vice: Alessandro Papa; dirigente: Fabio Bernini.

Istruttori Minibasket: Antonella Fantozzi, Filippo Creati, Marta Castiglione, Samuele Pacchiani, Andrea Gassani, Tommaso Pirone.

