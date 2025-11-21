Home

Sport

Basket

La Pielle nella tana della Virtus Roma 1960

Basket

21 Novembre 2025

La Pielle nella tana della Virtus Roma 1960

Livorno 21 novembre 2025 La Pielle nella tana della Virtus Roma 1960

Archiviata la grande vittoria nel big match contro la Paperdi JuveCaserta 2021 (80-74), la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è pronta a spiccare il volo verso la capitale. Ad attenderla la Virtus GVM Roma 1960, in una sfida valida per il primato in classifica e che promette spettacolo ed energia su entrambi i fronti.

La formazione giallorossa guidata da Marco Calvani è reduce da un periodo di forma straordinario: sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali nel delicato scontro diretto contro Latina, vinto per 80-89. Un roster ricco di esperienza, qualità e profondità, composto da veterani solidi e giovani pronti a lasciare il segno.

Tra i protagonisti principali spicca Leonardo Battistini, miglior realizzatore della Virtus con 14 punti di media e miglior rimbalzista con 8 catturati a partita. Al suo fianco il metronomo della squadra, Yancarlos Rodriguez, punto di equilibrio dei giallorossi: ottime percentuali al tiro e grande visione di gioco, fondamentale nell’innescare i compagni.

Da tenere sotto osservazione anche Ivan Majcunic, guardia/ala croata micidiale dalla lunga distanza e miglior marcatore nel match contro Latina con ben 28 punti, e Marco Barattini, playmaker con eccellente mano al tiro.

Non manca l’esperienza con un veterano di categoria come Daniele Toscano, pericoloso vicino a canestro e affidabile dalla media distanza, oltre alla solidità dell’ex di turno Giovanni Lenti, centro proveniente da una categoria superiore.

Completano un gruppo già ricco di talento i giovani Matteo Visintin, ottimo assistman e specialista nelle palle recuperate, e Adriano Bazan, altro prospetto interessante che sta crescendo partita dopo partita.