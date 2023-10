Home

29 Ottobre 2023

La Pielle nella tana di Paperdì

Livorno 29 ottobre 2023 – La Pielle nella tana di Paperdì

Quarta trasferta in 6 turni di campionato (Serie B Nazionale) per la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: dopo la sfida di Castell’Arquato (tana dei Fiorenzuola Bees), infatti, la truppa di coach Marco Cardani percorrerà lo stivale verso sud in direzione Aversa, quartier generale della Paperdì Caserta (palla a due, ore 18, diretta sulla piattaforma LNP Pass e sul canale Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro).

Squadra assai profonda quella Campana, esperta, e fresca del cambio di allenatore con il testimone passato da coach Luise al vice e adesso capo allenatore Ciro Dell’Imperio.

Tra le principali bocche da fuoco campane spicca senza dubbio Jordan Luca, guardia con tanti punti nelle mani (13.2 di media) e in grande di far canestro in tantissimi modi diversi. Ma sono ben 10 i casertani con almeno 18 minuti in campo, a cominciare dal playmaker Zampogna, dal veterano (lucchese) Nicola Mei fino all’ala Moffa.

Ma attenzione pure a grandi leve sotto canestro come Paolo Paci (rientrato la scorsa settimana), Mehmedoviq, Sergio e all’effervescenza di Mastroianni e Romano.

In dubbio Hadzic per un problema muscolare accusato nella gara contro Omegna. Pielle al completo e vogliosa di togliersi un’altra bella soddisfazione.

