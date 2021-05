Home

La Pielle non è ancora sazia, 14° sigillo consecutivo

27 Maggio 2021

Livorno 27 maggio 2021

La Pielle Livorno non è ancora sazia: la promozione in Serie B conquistata sabato 22 maggio non ha saziato la formazione di coach Andrea Da Prato, vittoriosa anche nell’infrasettimanale di Agliana con il punteggio di 79-85 (14° vittoria consecutiva).

Rispetto all’assetto delle ultime settimane, due cambi: dentro il capitano Francesco Burgalassi per Tommaso Tempestini (acciaccato) e Alessandro Congedo per Iba Thiam.

Basta questo per capire la potenza e la profondità di un roster che ha dominato il campionato di Serie C Gold e che si appresta a vivere l’ultimo atto di una stagione trionfale domenica pomeriggio contro l’Olimpia Legnaia (ore 18).



Ma dicevamo della trasferta di Agliana:

se qualcuno pensava che, dopo il salto nel basket nazionale con ben due giornate di anticipo, la Pielle scendesse in campo con il freno tirato a mano si sbagliava di grosso.

Anche perché vincere aiuta a vincere ed elementi del calibro di Iardella, Kuvekalovic, Lemmi e Zeneli di certo non vanno in campo solo per il piacere di farlo, bensì con l’intento di chiudere nel migliore dei modi un percorso, ripetiamo, magico e denso di soddisfazioni.

La partita del numero 4 in maglia Unicusano si è chiusa, infatti, con 24 punti (oltre 20 di media a partita), da aggiungere alla doppia cifra abbondante dei tre guerrieri sopra citati, con tanto di schiacciate, triple e giocate d’alta scuola.

E poi il brio di Dell’Agnello, la gioia di rivedere in campo Burgalassi e Congedo, per un’altra gigantesca vittoria frutto del lavoro fatto dentro e fuori dal campo dalla Pielle Livorno.

Endiasfalti Agliana – UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 79-85

ENDIASFALTI: Zita 9, Bogani 11, Rossi 18, Gherardeschi ne, Bogani M. ne, Razzoli 13, Covino ne, Nieri 15, Cavicchi 6, Salvi 4, Cantrè 3. All. Mannelli.

UNICUSANO: Creati 4, Iardella 24, Kuvekalovic 16, Burgalassi 4, Giachetti ne, Congedo, Dell’Agnello 5, Zeneli 14, Lemmi 18, Portas Vives ne. All. Da Prato.

Arbitri: Biancalana di San Giuliano Terne e Landi di Pontedera

Parziali: 22-20, 43-42, 59-64, 79-85

