Basket

30 Gennaio 2023

La Pielle non muore mai ed espugna Piombino

Livorno, 30 gennaio 2023

La rinuncia all’ultimo tiro di Federico Loschi per un assist ad un compagno. Gli 11 punti consecutivi di Andrea Lo Biondo. La continuità e la solidità di Giovanni Lenti sotto i tabelloni. La serenità di Filippo Paoli. Il cuore di tutti i ragazzi. Il parziale di 17-0 nell’ultimo quarto. Ce ne sarebbe davvero una miriade di episodi chiave, ma forse la fotografia che più di tutte racconta la splendida della UNICUSANO PIELLE LIVORNO a Piombino è il salto tra i tifosi di Loschi al suo dell’ultima sirena. E tra quei tifosi, oltre 200, c’erano anche gli infortunati Piazza e Di Sacco. Roba da romanzi.

Per il resto, prestazione a due facce della truppa di coach Marco Cardani: primo quarto da film horror, secondo e terzo quarto in sostanziale equilibrio, quarto periodo da fantascienza. Tre triple di fila di Lo Biondo, due di Loschi e difesa compatta per domare anche la fiamma di Piombino. Prossimo weekend si torna al Pala Macchia per un’altra sfida ad alto coefficiente di difficoltà contro Herons.

Solbat Piombino – Unicusano Pielle Livorno: 72-74

SOLBAT: Piccone 25 (5/6, 5/10), Venucci 16 (1/3, 2/9), Tiberti 12 (4/8, 1/2), Azzaro 8 (1/4, 1/2), Bianchi 7 (1/3, 1/7), Mazzantini 2 (1/2, 0/1), Tintori 2 (0/3 da 2), Pedroni 0 (0/2, 0/4), Spagli ne, Rossato ne. All. Cagnazzo.

UNICUSANO: Lenti 16 (5/12 da 2), Loschi 12 (4/10 da 3), Lo Biondo 11 (3/10 da 3), Campori 8 (4/5, 0/3), Diouf 8 (3/4 da 2), Rubbini 6 (0/1, 2/5), Almansi 6 (1/1, 1/5), Paoli 5 (0/1, 1/4), Okiljevic 2 (1/1 da 2), Graziani, Dadomo ne, Cristofani ne. All. Cardani.

Arbitri: Bernassola di Roma e Doronin di Perugia

Parziali: 26-14, 14-19, 18-15, 14-26

