La Pielle non sbaglia, gara-3 a Imola è sua

11 Maggio 2024

La Pielle non sbaglia, gara-3 a Imola è sua

Livorno 11 maggio 2024 – La Pielle non sbaglia, gara-3 a Imola è sua

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO non sbaglia e fa sua anche gara3 sul campo dell’Andrea Costa Imola (70-78), aggiudicandosi il passaggio ai quarti di finale playoff con una dedica particolare a Daniele Petrucci, dirigente piellino scomparso prematuramente nella serata di martedì 7 maggio. Partita maschia al Pala Ruggi, sulla falsa riga di gara1 e gara2, ma con i ragazzi di coach Marco Cardani stavolta bravissimi a tenere sempre in mano le redini del gioco. Imola, come da copione, cerca di mettere sabbia nei meccanismi piellini, ma la Caffè Toscano è chirurgica nell’attacco contro la zona, trovando in Federico Loschi il man of the match con 15 punti all’intervallo lungo e 18 alla fine della partita. Ma è tutta la Pielle ad aver interpretato alla grande una gara3 che spalanca a Campori e compagni le porte della semifinale.

Il dato che balza all’occhio? Nove giocatori a referto con almeno 2 punti realizzati e tutti protagonisti nei diversi momenti della partita. Menzione anche per i 300 tifosi arrivati da Livorno, caldi e calorosi per l’intero arco dei 40 minuti.

Adesso per la Pielle due giorni di meritato riposo e da lunedì testa alla semifinale, in attesa di conoscere il nome dell’avversario che uscirà dal quarto tra Avellino e San Vendemiano (2-1 in favore di Avellino).

Andrea Costa Imola-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 70-78

ANDREA COSTA: Ronchini, Marangoni 2, Drocker 16, Corcelli 14, Ranuzzi 10, Aukstikalnis 24, Sorrentino 2, Fazzi ne, Bresolin, Crespi 2, Martini. All. Di Paolantonio.

CAFFÈ TOSCANO: Rubbini 14, Chiarini 9, Ferraro 9, Lo Biondo 8, Diouf 2, Laganà 3, Loschi 18, Campori 5, Pagani 10, Manna. All. Cardani.

Arbitri: Nonna di Milano e Marconetti di Rozzano

Parziali: 12-13, 30-38, 54-66, 70-78