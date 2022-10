Home

La Pielle nuovamente in trasferta a Montecatini

15 Ottobre 2022

Livorno, 15 ottobre 2022

Seconda trasferta a Montecatini nell’arco di due settimane e per la PIELLE LIVORNO senza alcun dubbio uno dei match clou della 3 giornata del campionato Serie B Old Wild West: la squadra di coach Marco Cardani, reduce da due vittorie consecutive (Gema Montecatini e Piombino), affronterà la Fabo Herons di coach Federico Barsotti, compagine neo promossa ma che di neo promosso ha solamente lo status.

Avversario terribilmente ostico, ruvido, plasmato ad immagine e somiglianza del proprio allenatore che fa dall’intensità e del ritmo i propri marchi di fabbrica.

Tra i giocatori termali più rappresentativi c’è sicuramente il capitano e playmaker Marco Giancarli, Nicola Natali (tanta Serie A e A2 alle spalle) e Antonio Lorenzetti, già “soldato” di Barsotti anche a San Miniato. Ma attenzione anche al livornese Bechi (ex Libertas), a Lafitte, Carpanzano, Gianni, Casoni (Tante volte avversario della Pielle con la maglia di Spezia), Dell’Uomo e Adeola, tutti elementi in grado di mettere sul campo qualità e soprattutto intensità, sia nella metà campo d’attacco sia in quella difensiva.

Palla a due domenica 16 ottobre, Pala Terme ore 18:00. Arbitri della gara Ragionieri di Bologna e Cieri di Ravenna.

