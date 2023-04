Home

Sport

Basket

La Pielle ospita Borgomanero, c’è grande voglia di rivalsa biancoblù dopo il derby

Basket

16 Aprile 2023

La Pielle ospita Borgomanero, c’è grande voglia di rivalsa biancoblù dopo il derby

Livorno, 16 aprile 2023 – La Pielle ospita Borgomanero, c’è grande voglia di rivalsa biancoblù dopo il derby

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO, dopo la sosta di Pasqua, torna a giocare davanti al pubblico amico ospitando quel College Basket Borgomanero capace, mercoledì scorso nel recupero della 26° giornata, di sgambettare addirittura la Elachem Vigevano.

Squadra giovane e tostissima quella diretta da coach Di Cerbo, in grado di offrire grandissime prove balistiche ad altre meno scintillanti. Al fianco del 41enne Benzoni, emerge un roster di incredibili talenti, dal “4” tiratore Ghigo, all’atipicità di Loro, senza dimenticare la batteria di esterni formata da Longo, Attademo e soprattutto Fragonara, ex Sangiorgese e davvero ottimo playmaker. Nello spot di guardia il miglior 2005 d’Italia, ovvero Cecchi, atleta dotato di grande tiro da 3 punti e di altrettanta fisicità per attaccare il ferro dal palleggio.

In casa Pielle pazzesca voglia di rivalsa dopo la sconfitta nel derby; nessun problema di formazione per coach Cardani e Pala Macchia pronto a spingere i propri beniamini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin