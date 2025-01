Livorno 19 gennaio 2025 La Pielle ospita il fanalino di coda Rieti

Secondo turno casalingo consecutivo per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, dopo aver superato la Luiss Roma (assicurandosi il 2-0 negli scontri diretti), è attesa dalla sfida vs. la NPC Rieti, fanalino di coda a quota 10 punti in coabitazione con Latina.

Un roster, quello reatino, che ha nell’asse play-pivot formato da Davide Meluzzi e Patrick Baldassare il proprio punto di forza (quasi 30 punti di media in coppia), oltre naturalmente all’esperienza e al talento dell’americano Aaron Thomas e alla freschezza dei due nuovi esterni a disposizione di coach Paternoster, il termale – prodotto del settore giovanile del College Borgomanero -, Andrea Cecchi e l’ex Avellino Simone Giunta. Ma attenzione pure a Mattia Melchiorri e Marco Felice Capocotta, quest’ultimo tra i grandi protagonisti della supersfida persa al supplementare domenica scorsa vs. Ruvo di Puglia. Assenti nelle ultime settimane Augustin Fabie Kurt Cassar.

In casa Pielle tutta la voglia di proseguire sul cammino della vittoria, nella piena consapevolezza di che per uscire con le braccia alzate dal Pala Macchia servirà una grande prestazione, alla terza partita nel giro di 7 giorni.