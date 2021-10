Home

16 Ottobre 2021

La Pielle ospita la Mamy.eu Oleggio

Livorno, 16 ottobre 2021

Digerite le sconfitte brucianti contro Langhe Roero (65-66) e in trasferta a San Miniato (80-78), la Pielle torna al Modigliani Forum per affrontare la Mamy.eu Oleggio Basket (palla a due sabato 16 ottobre, ore 21.00): un match importante per la squadra di coach Andrea Da Prato, sempre più consapevole dei propri mezzi dopo la buona prestazione offerta la scorsa settimana al Pala Credit Agricole.

Di fronte un avversario davvero ostico, reduce dalla vittoria in volata contro la Sintetcnica Basket Cecina e che farà di tutto per allungare la striscia:

i punti di forza del poster a disposizione di coach Pastorello sono senza dubbio la guardia/ala Fabio Giampieri (15.5 punti di media a partita), il playmaker Guglielmo Da Ros e il pivot, ex Piombino, Alessandro Riva. Ma attenzione anche alla verve offensiva del lucchese Andrea Del Debbio, alla fisicità di Claudio Negri e Edoardo Maresca e alle qualità balistiche di Omar Seck e Michele Romano.

In casa Pielle da valutare le condizioni di Alessio Iardella, assente in quel di San Miniato e ancora alle prese con qualche acciacco.

Abile arruolato il resto della truppa, a cominciare da Gabriele Fin che ha parlato della gara fra Pielle e Oleggio sulla pagina Facebook della Pielle Livorno. Si gioca alle 21, arbitri i signori Farneti di Quartu S. Elena e Zara di Oristano.

