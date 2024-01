Home

La Pielle ospita la temibilissima Npc Rieti

14 Gennaio 2024

Livorno, 14 gennaio 2024 – La Pielle ospita la temibilissima Npc Rieti

Digerita la sconfitta patita nel derby, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è pronta a ripartire ospitando la temibilissima Npc Rieti di coach Ponticiello (palla a due oggi, domenica 14 gennaio, al Pala Macchia, ore 18. 00), vittoriosa nel match di per 80-76. Sarà la terza sfida in stagione fra le due compagini, dopo appunto l’esordio in campionato e la semifinale di Supercoppa disputata Montecatini.

In questo lasso di tempo la squadra reatina è cambiata tanto e tante volte: grazie all’inserimento di Terrence Roderick ha aggiunto una pericolosità offensiva da categoria superiore, scalando a grandi passi una classifica che si era fatta pesante. Fresco di tesseramento, invece, l’ala/pivot Dario Zucca che dovrebbe esordire proprio al Pala Macchia.

Riflettori accesi anche su Mattia Da Campo , oltre 15 punti di media con 6 rimbalzi e 3 assist; grande protagonista della vittoria Npc sulla Pielle nel match di andata, è senza dubbio uno dei maggiori fruitori dell’arrivo di Roderick

L’altra bocca da fuoco, altri 15 ogni domenica, porta il nome di Nikola Markovic, ex Omegna e pericoloso sia sul perimetro, sia in avvicinamento a canestro raccogliendo pure una gran quantità di tiri liberi. Sono ben 23 minuti in campo per Mattia Melchiorri, reatino di nascita e sempre più coinvolto nello scacchiere di Ponticiello, specialmente dopo l’addio di Agostini e il successivo infortunio di Cusenza.

Utilizzati tra 10 e 15 minuti Marco Bacchin e Leonardo Del Sole:

il primo, professione playmaker, è un veterano dei campionati nazionali con esperienze maturate a Udine, Corno di Rosazzo, Falconstar Monfalcone e infine Rieti. Del Sole vanta moltissime presenze tra C e B in giro per l’Italia. Out Kevin Cusenza (infortunio al tendine d’Achille), che aveva sostituito in corsa il partente, ex Libertas e decisivo pure lui all’andata, Pietro Agostini. A completare le rotazioni i giovani Perella, Mele e Imperatori.

