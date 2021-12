Home

La Pielle ospita Legnano, sfida tutt’altro che semplice

12 Dicembre 2021

Livorno, 12 dicembre 2021

Reduce dalla sconfitta di Pavia nel turno infrasettimanale, la PIELLE LIVORNO torna a battagliare sul parquet del Modigliani Forum dinanzi alla 3G Electronics Legnano (palla a due, oggi, domenica 12 dicembre ore 18:00, arbitri Cattani di Cittaducale e Quadrelli di Roma).

Sfida tutt’altro che semplice, vista la caratura di un avversario costruito per il salto in A2 e che annovera giocatori del calibro di Tommaso Marino (una vita in A2, 16,5 punti di media a partita), Sebastiano Bianchi, Juan Marco Casini, Diego Terenzi (38 nel match d’esordio al Forum contro la Libertas 1947), Giacomo Leardini (non al meglio, ma dovrebbe essere della partita), Edoardo Roveda, Janko Cepic e l’under di lusso Manuele Solaroli. Uno squadrone, insomma.

Partito alla grande, adesso un po’ altalenante ma comunque farcito di tantissimo qualità, come si è visto pure mercoledì sera, nonostante la sconfitta, in quel di Omegna.

In casa Pielle, sussistono le assenze di Alessio Iardella e Riccardo Pederzini, in netto miglioramento Giovanni Lenti, mentre Tommaso Tempestini è pienamente ristabilito.

Ovviamente la squadra di coach Andrea Da Prato dovrà gettare ancora una volta il cuore l’ostacolo per provare a mettere i bastoni fra le ruote a Legnano.

Fondamentale sarà pure la spinta del pubblico, fino ad oggi decisivo nelle vittorie interne colte dalla Pielle.

