Livorno 10 novembre 2024 La Pielle ospita San Severo

Terza sfida in 7 giorni per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, domenica 10 novembre, affronterà sul parquet del Pala Macchia la Cestistica San Severo (palla a due ore 18:00).

La compagine pugliese, reduce dalla bella vittoria nell’infrasettimanale vs. Latina, si presenterà a Livorno sulle ali dell’entusiasmo e con un roster molto profondo, basti pensare che nessuno degli elementi a disposizione di coach Massimo Bernardi è impiegato oltre i 30 minuti a partita.

Ethan Igbanugo è il miglior marcatore della Cestistica con 14.3 punti di media a partita. Niccolò Moffa, Niccolò Pellicano e Matteo Gherardini sono gli altri 3 giocatori in costante doppia cifra, mentre punti preziosi arrivano da Cane, Toure, Bandini, Mobio e Kusenza. Il volto nuoto è Fabio Bugatti, guarda/ala con tantissimi punti nelle mani (ultima stagione a Vicenza).

In casa Pielle tornerà a disposizione Mattia Venucci, munito di maschera per proteggere il setto nasale infortunato (e prontamente riallineato la sera stessa in ospedale) la scorsa domenica nel match contro la Virtus Roma.