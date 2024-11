Home

La Pielle perde ancora, Fabo Herons Montecatini vince di 5

6 Novembre 2024

Livorno 6 novembre 2024 La Pielle perde ancora, Fabo Herons Montecatini vince di 5

La PIELLE LIVORNO, priva di Hristo Zahariev, Mattia Venucci e con il tandem Cepic-Donzelli non al meglio della condizione, sfiora la vittoria al Pala Tagliate di Lucca, tana della Fabo Herons Montecatini: al termine di 40 minuti sporchi e di grande intensità, i ragazzi di coach Federico Campanella riescono a ricucire anche 11 lunghezze di svantaggio, mettendo addirittura la testa avanti sul 71-73. A quel punto un 2+1 della Fabo Herons ribalta nuovamente l’inerzia e la Pielle, stremata, non ne ha più (80-75 il punteggio finale).

In casa piellina numerosi passi in avanti rispetto all’opaca prestazione offerta vs. la Virtus Roma 1960 e prestazioni sublimi da parte di Ennio Leonzio e Davide Bonacini, rispettivamente autori di 28 e 21 punti. Ma ogni elemento sceso in campo al dato il 100 per 100, ottimo segnale in vista della sfida interna di domenica 10 novembre vs. la Cestistica San Severo.

Fabo Herons Montecatini-Toscana Legno Pielle Livorno: 80-75

FABO: Natali 6, Mastrangelo 5, Chiera 7, Benites 9, Dell’Uomo 10, Sgobba 16, Arrigoni 8, Klyuchnyk 14, Giannozzi ne, Fernandez ne, Trapani 5, Aminti ne. All. Barsotti.

TOSCANA LEGNO: Zahariev ne, Del Testa 3, Bonacini 21, Venucci ne, Leonzio 28, Donzelli, Vedovato 7, Cepic 3, Baggiani ne, Campori 3. All. Campanella.

Arbitri: Di Salvo e Melai

Parziali: 20-15, 16-18, 23-17, 21-25